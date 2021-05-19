НАША ПРОДУКЦИЯ
Модные. Яркие. Классные
Афрокосы, кудри и канекалоны для Вас
- Можно мечтать о креативном образе, но бояться перемен.
- Можно искать готовые афрокосы или кудри подешевле, но после разочароваться.
У AfroCityClub есть нечто особенное для Вас – просто загляните в каталог, и пусть вас захватит процесс выбора нашей продукции. И неважно, нужен ли вам канекалон для себя любимой, или хотите купить афрокосы оптом для своего салона, парикмахерской – сочные коллекции позволят воплотить мечту.
С 2019 мы развиваемся для таких же увлеченных красотой людей:
- Слушаем ваши пожелания по наполнению магазина самыми модными синтетическими материалами для афроплетения.
- Радуем постоянных клиентов частым обновлением ассортимента.
- Консультируем тех, кто только начинает осваивать искусство плетения косичек.
Пора убедиться в наших словах – воочию увидеть всё многообразие нашего каталога.