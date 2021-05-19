Можно мечтать о креативном образе, но бояться перемен.

Можно искать готовые афрокосы или кудри подешевле, но после разочароваться.

У AfroCityClub есть нечто особенное для Вас – просто загляните в каталог, и пусть вас захватит процесс выбора нашей продукции. И неважно, нужен ли вам канекалон для себя любимой, или хотите купить афрокосы оптом для своего салона, парикмахерской – сочные коллекции позволят воплотить мечту.

С 2019 мы развиваемся для таких же увлеченных красотой людей:

Слушаем ваши пожелания по наполнению магазина самыми модными синтетическими материалами для афроплетения. Радуем постоянных клиентов частым обновлением ассортимента. Консультируем тех, кто только начинает осваивать искусство плетения косичек.

Пора убедиться в наших словах – воочию увидеть всё многообразие нашего каталога.